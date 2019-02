Ovidio Orellana sobre elecciones: “Van a haber intereses muy grandes de muchos sectores”

Ovidio Orellana, presidente electo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) brindó detalles a Publinews sobre su campaña y su elección como presidente. Asimismo, explica las principales acciones que llevará a cabo, resalta que los fallos judiciales se deben respetar y hace un llamado para que las elecciones sean una fiesta cívica.

¿Cuáles son los ejes que enfocará su administración?

La defensa al agremiado de manera real y efectiva, la academia, la gestión y el reposicionamiento del colegio en la vida nacional y gremial. Vamos a revisar el fondo del plan de prestaciones para buscar que nuestros agremiados tengan una pensión digna estando en vida y actualizar los montos o rubros a una realidad.

¿Cómo transparentar el presupuesto del CANG?

Deben existir auditorías internas y externas, actualmente se discute una vista pública en una sala de lo contencioso por un amparo presentado por un colega contra el colegio para que entre la Contraloría General de Cuentas y fiscalice los fondos. Estaremos atentos a la decisión que se adopte por el tribunal y acataremos la resolución.

¿Cómo fue su campaña, tuvo algún apoyo en específico o petición de ser electo?

No tengo a ningún financista atrás de mí, tomé la decisión de participar y sabía que iba a ser de mis propios recursos. Esto me tiene muy tranquilo, creo que sirvió de mucho la credibilidad del proyecto presentado y la confianza que depositaron en mí.

¿Cuántos recursos se utilizaron en la campaña?

Se disponía de Q50 a Q60 mil para una campaña en donde podíamos presentar el plan de trabajo.

Este año se llevarán a cabo las comisiones de postulación para los magistrados del Organismo Judicial y salas de apelaciones. ¿Cuáles son los retos para que no hayan anomalías?

Ni el presidente ni la junta directiva del colegio de abogados tienen una participación directa, es una decisión de la asamblea. Habrá convocatoria, candidatos y una elección, la clave es la participación. La gente debe involucrarse si queremos cambios o bien apoyar a alguna candidatura que se considere que es sana y de bien.

¿Qué acciones tomará para que estas comisiones sean diferentes?

Es bien importante que el proceso sea transparente, habría que ver cómo la comisión aborda el tema. Creería que los eventos pasados nos han dado una lección y la gente que formará parte de estas comisiones.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas?

Es que ahora no es tan fácil que cualquier persona que tenga algún antecedente pueda participar, porque saben que la misma sociedad y el gremio estará muy al pendiente.

¿Considera que estas elecciones serán mejor que otros años?

La clave es la participación, aquí van haber intereses muy grandes de muchos sectores, pero para ello se tiene la participación. Si hay un sector que tenga interés va a participar y tiene su derecho, pero el llamado es que todos participen, porque vedarlos no puedo, pero sí que haya participación.

¿Considera que existe independencia judicial?

En determinados casos los jueces y magistrados se ven en circunstancias muy difíciles por las presiones y resuelven de forma diferente a lo que corresponde a las disposiciones legales. En el eje de defensa a nuestros agremiados va un apoyo decidido a jueces y magistrados, precisamente en el tema de su independencia judicial.









¿Qué opina referente a reformas a la Constitución en independencia judicial?

En el articulo 203 de la Constitución se garantiza esa independencia, lo que hay que hacer es fortalecerla y si eventualmente entra un proceso de modificación, tenemos que entrar como colegio a opinar si está bien o mal. Sin embargo, debe hacerse de manera objetiva y agarrados de la propia Constitución y disposiciones internacionales.

¿Cómo observa la coyuntura que se vive en el país?

Este año es muy difícil para el colegio, por lo que vamos a estar muy vigilantes a las acciones relacionadas con los temas políticos, entre ellos, que el proceso electoral transcurra como la ley lo establece y que sea una fiesta cívica y democrática.

¿Qué opina sobre la disyuntiva por la Cicig?

Lo importante es la decisión de la Corte de Constitucionalidad y que se tiene que respetar. Ho hay ninguna otra clase de interpretación, estoy formado en el derecho y lo que me dice la lógica jurídica y la ley, es que esa decisión se debe respetar.

¿Es arriesgado que los amparos provisionales no se respeten?

Quien definirá si hubo incumplimiento es la propia CC, me sujeto a lo que dice la ley y la corte, hasta este momento no he visto una resolución que diga que si se incumplió y como consecuencia de ello se certifica.

¿Cómo observar la lucha contra la corrupción?

Lo que va a marcar aquí esa continuación de la lucha contra la corrupción es lo que decida la CC en el tema de la Cicig, porque si termina su mandato que siga en el camino que se han trazado, pero si fuera que no, lo que hay que hacer es el reforzamiento debido al Ministerio Público, para que continúe con la labor.

¿Tiene la capacidad el Ministerio Público?

La persecución penal por excelencia le corresponde al MP, se tiene que definir cómo está la institución para poder fortalecer las fiscalías. Si yo fuera el fiscal, le estaría dando un norte de por donde se debería de ir para seguir trabajando en esa línea objetiva y fortalecer debidamente al Ministerio Público.