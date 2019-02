Muere a los 95 años el marinero de la icónica foto del beso en Nueva York

El marinero que besó a una mujer en pleno Times Square mientras la gente celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial en las calles de Nueva York, protagonista de una icónica foto de la época, murió a los 95 años, informó su hija al Providence Journal.

George Mendonsa sufrió una apoplejía el domingo después de caerse en el asilo en el que vivía en Middleton, Rhode Island, señaló su hija Sharon Molleur.

