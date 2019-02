Senador estadounidense insta a la fiscal Consuelo Porras a continuar la lucha contra la corrupción

Además de reunirse con el presidente, Jimmy Morales, los senadores de Estados Unidos, Tom Carper y Jeff Merkley, sostuvieron una conversación con la titular del Ministerio Público, María Consuelo Porras, para fortalecer la democracia el Estado de derecho.

En la reunión también participó el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, donde también se abordó sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

One of the brightest spots in my trip was having the opportunity to talk with the people of Guatemala and hear their stories. These stories remind me why it’s so important for the U.S. to do it’s part to ensure this beautiful country has the tools it needs to restore democracy. pic.twitter.com/CSy0BuiJMD

— Senator Tom Carper (@SenatorCarper) February 17, 2019