5 aspectos de la elección del Colegio de Abogados

Ovidio Orellana dirigirá la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tras obtener 4 mil 776 votos, que significaba el 50.35 por ciento de sufragios a favor, en la segunda vuelta llevada a cabo en el salón Guatemala del Parque de la Industria.

1. Interés en postulaciones

Liderar el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Tribunal de Honor este año es de mayor importancia para los profesionales del Derecho, ya que se integrará la comisión de postulación para elegir a los candidatos para magistrados del Organismo Judicial (OJ) y las Cortes de Apelaciones antes del 13 de octubre.

La semana pasada la planilla 2, encabezada por Ovidio Orellana, de Visión Gremial, logró la victoria en segunda vuelta contra la de Stuardo Ralón, de El Gremio es Primero. Erick Castillo, de Visión Gremial, presidirá el Tribunal de Honor.

2. Renovará la visión

El nuevo presidente, quien tomará posesión en marzo, resaltó que se trabajará por una nueva visión de la entidad, del gremio y del país. El plan de trabajo se enfoca en la defensa del agremiado, actualización académica, gestión interinstitucional y el reposicionamiento del Colegio.

3. Las nuevas autoridades

La nueva directiva del Colegio de Abogados está integrada por Orellana; Elsa Hernández, vicepresidenta; Gerardo Castillo, secretario; Ricardo Masaya, prosecretario; Yessika Alfaro, tesorera; Joaquín Flores, vocal I; y César Gonón, vocal II. El Tribunal de Honor será dirigido por Castillo; Patricia Ovalle, vicepresidenta; Edvin Samayoa, secretario; y cuatro vocales.

4. Temas pendientes

De acuerdo con expertos, uno de los ejes en los que falta coordinación y pronunciamiento del Colegio de Abogados y Notarios es sobre una reforma constitucional respecto a la independencia judicial. En 2016 se entregó una propuesta para modificar la Constitución, pero el CANG no fijó postura al respecto.

5. Inician cabildeos

Algunos jueces y diputados han mencionado que desde enero algunos posibles candidatos han tenido acercamientos con bloques legislativos para llegar a ser nombrados magistrados del OJ. El CANG jugará un papel importante, debido a que integrará la comisión de postulación.

Análisis

“Se debe continuar por la lucha de la justicia independiente”. Oswaldo Samayoa, analista en Derecho Constitucional

Mientras se mantenga una elección con financiamiento anónimo debido a las grandes campañas que realizan los candidatos sin ningún sentido, no se puede hablar de transparencia, ya que no tiene sentido un gasto desmedido y honoroso que no representa al gremio.

Uno de los retos es que se debe seguir luchando por una justicia independiente, así como discutir una mayor participación que refleje la honorabilidad de los abogados.