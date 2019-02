Prometen bloquear la señal de teléfono en las cárceles

La queja constante por las extorsiones que se hacen desde las prisiones ha sido el principal reto de la Dirección General del Sistema Penitenciario, por lo que el titular de esa entidad, Carlos Morales Castro, aseguró que esta semana se instalarán tres inhibidores para bloquear la señal de teléfono.

Según el funcionario, el equipo se colocará en la cárcel para mujeres Santa Teresa, Centro Preventivo para Varones de la zona 18 y Anexo, pero por protocolos de seguridad no se proporcionará el monto de los inhibidores y cuántas antenas se instalarán.

“Lo que puedo decir es que los inhibidores empiezan a funcionar esta semana. Se está viendo lo técnico para que realmente funcionen como debe hacerse”, resaltó Morales Castro.

Entre los temas abordados con autoridades de la PNC y Presidios es la sobrepoblación en las cárceles pic.twitter.com/pv3W83d8OD — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) February 12, 2019

Los congresistas también solicitaron información por el ingreso de ilícitos y teléfonos celulares a las cárceles, a lo que el director de Presidios comentó que se debe a que los protocolos son obsoletos y el personal no es capacitado y se requiere de reformas a la Ley del Sistema Penitenciario y no hay jerarquías.

Otro de los problemas es que no se ha igualado los sueldos de los agentes penitenciarios a los de la Policía Nacional Civil.

Atraso en los brazaletes

Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, criticó a las autoridades de Gobernación por el atraso para la licitación del control telemático que contempla colocar brazaletes electrónicos para algunos reos y solicitó para el viernes el plan para esa contratación de ese servicio que fue aprobado en 2017.

La jefa de la bancada, Nineth Montenegro, concluyó que los cambios en el Ministerio de Gobernación han generado un desorden en la PNC, pues se compraron alrededor de mil 300 autopatrullas, pero la mitad que no se pueden utilizar por no contar con los fondos para mantenimiento, pero si está cancelando el seguro.

Además, la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario no propuesto cambios para los protocolos porque antes era liderada por el ex viceministro Kamilo Rivera y también no se ha logrado el cuórum para elaborar acciones para mejorar la revisión para el ingreso de visitas.