Oficialismo busca apoyo para aval de préstamo por US$100 millones

Por segunda vez, los diputados intentarán hoy avalar el endeudamiento por US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la atención de nutrición y salud.

La semana pasada los diputados decidieron no aprobar por artículos dicho crédito porque no estaban de acuerdo que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fuera el encargado de la ejecución.

Enrique Álvarez, del bloque Convergencia, comentó que después de varias discusiones se acordaron dos enmiendas, una de ellas es que el responsable del préstamo sea el Ministerio de Salud, y la siguiente es un trámite administrativo.

Otros de sus compañeros indicaron que todavía no había acuerdo, dependiendo de los cambios que intenta presentar el diputado Luis Hernández Azmitia, también algunos decidieron no apoyarlo porque no están convencidos de que el Mides no sea el titular de la ejecución.

Revisan ejecución

“La representante del Banco Mundial nos comentó sobre una metodología para garantizar la ejecución”, agregó Álvarez.

Mientras que la diputada Nineth Montenegro publicó la ejecución de varios préstamos en 2018, uno a cargo del Mides no superó el 35% y otro en el que Salud era el responsable llegó a 55%.

La semana pasada el vicepresidente, Jafeth Cabrera, confirmó que su gobierno no cumpliría con uno de sus compromisos ,que era reducir la desnutrición en un 10% y que solo sería un 5%.

El índice de desnutrición del país es de 49% que en en siete años se redujo solo 3%.

Urge aval, ministro de Finanzas, Víctor Martínez

La fecha límite para autorizar el crédito es el 22 de marzo, pero antes se debe cumplir con un proceso para su aprobación, como la sanción del presidente, la publicación en el diario oficial, un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, una notificación de Segeplan y de la Junta Monetaria. Además se debe notificar al Banco Mundial para que lo avale, por lo que con esos trámites se estará llegando al 21 de marzo y así acortar los tiempos en la comisión de revisión y estilo.