Expresidente Óscar Arias enfrenta segunda denuncia por abuso sexual

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 1987, sumó otra denuncia penal en su contra por abuso sexual.

El sitio de noticias ameliarueda.com no difundió el nombre de la denunciante, aunque reveló que se trata de una exmiss Costa Rica.

La mujer presentó la denuncia el jueves en los tribunales, en compañía de su abogado, explicó el sitio.

Se trata de la segunda denuncia penal contra Arias, dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010), luego de que el lunes la activista Alexandra Arce von Herold lo acusara de tocarla inapropiadamente en 2014.

Óscar Arias. / AFP

Esa primera denuncia empujó a varias mujeres a revelar situaciones de abuso que, supuestamente, vivieron a manos del exmandatario, reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1987, como autor de un plan para terminar con las guerras en Centroamérica.

Tras ese caso, Arias publicó un comunicado en el que negó tajantemente los señalamientos en su contra y adelantó que no se pronunciará más sobre el tema.

Segunda denuncia

La nueva denunciante aseguró a ameliarueda.com que en 2015, cuando según ella sufrió el acoso, buscó asesoría legal para presentar su caso ante la justicia, pero tres abogados le recomendaron no acusar a Arias, figura política influyente del país centroamericano.

Tras la revelación de la demanda de Arce von Herold, la mujer hizo un nuevo intento de hacer la denuncia, pero los primeros abogados que consultó no aceptaron llevar su caso.

“Cuando vi lo que pasó con la nueva muchacha y el movimiento MeToo, pensé en que tenía que tomar fuerzas porque ya vi que el tema era habitual en él (Arias). Busqué dos abogados y me dijeron que no me ayudaban, pero logré encontrar a uno que sí decidió ayudarme y acompañarme hoy (jueves) a presentar la denuncia”.

En su denuncia señaló que el abuso ocurrió en 2015 en la casa de Arias, donde la invitó por una red social para obsequiarle con un libro.

“Él (Arias) se puso frente a mí; se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada. Yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba cabello suelto, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad”, narró en la denuncia.

AFP

El socialdemócrata Partido Liberación Nacional anunció este jueves que Arias se apartó de la agrupación mientras se investiga su caso.

Activistas del movimiento feminista convocaron, asimismo, a una manifestación en San José, en apoyo a las denunciantes y bajo el lema “Yo te creo”.

*Con información de AFP y AP