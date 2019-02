Accidente ferroviario en Barcelona deja un muerto y varios heridos

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas (tres de ellas de gravedad) este viernes, en un accidente entre dos trenes regionales a unos 50 kilómetros de Barcelona, en el noreste de España.

La persona fallecida en el choque, que ocurrió entre las localidades de Manresa y Sant Vicenç de Castellet, sería el maquinista de uno de los convoyes, según el diario El País.

“Accidente ferroviario entre Sant Vicenç de Castellet y Manresa. Los servicios de emergencias médicas informan: 1 persona muerta, 3 graves, 16 menos graves, 76 leves y 100 personas ilesas”, informó Protección Civil a través de Twitter.

Autoridades precisaron que al menos ocho ambulancias fueron movilizadas y el número de urgencias recibió una veintena de llamadas alertando del accidente, en una línea regional a unos 50 km al noroeste de Barcelona.

“La información que tenemos es que el choque fue frontal”, dijo Antonio Carmona, portavoz de la operadora estatal de trenes RENFE.

Imágenes transmitidas por la televisora pública catalana TV3 mostraban fierros retorcidos en el lugar del percance, así como pasajeros a un costado de las vías.

