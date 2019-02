MP explica el seguimiento que se les da a las denuncias contra partidos políticos

Tras conocerse que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció a ocho partidos políticos por obstaculizar la fiscalización de sus recursos económicos en anteriores campañas electorales, este martes se analizó el tema en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Schaad; y el analista político Renzo Rosal.

El fiscal detalló que las auditorías que originaron estos señalamientos se practicaron aproximadamente desde mediados de 2016, pues se hacen cuando culmina el proceso electoral y luego de la presentación de algunos de los estados financieros por parte de las organizaciones políticas.

Según dijo, lo que están haciendo ahora es citar a los auditores del TSE, porque necesitan aclarar algunas cuestiones de los reportes de auditorías. Además, ya se hicieron algunas solicitudes al órgano electoral, encaminadas a la averiguación de la verdad.

Confirmó que son seis denuncias las recibidas por el ente investigador, específicamente por el delito de fiscalización electoral de fondos, que está establecido en el artículo 407 L del Código Penal.

Este se refiere a “impedir que el TSE realice sus funciones de control y fiscalización sobre las finanzas de un partido político”, explicó Schaad.

Los partidos señalados son Pan, UCN, Viva, URNG-Maíz y Todos.

Por aparte, Schaad indicó que hay una denuncia contra Encuentro por Guatemala; sin embargo, tomando en cuenta que ya hay una investigación abierta contra este partido, se está verificando si el contenido de la auditoría presentada ahora es el mismo de la anterior, que ya está siendo objeto de pesquisas.

En tanto, el analista Renzo Rosal señaló la necesidad de que el TSE debe tener capacidad para hacer una o dos veces al año la revisión de los libros contables de las organizaciones políticas

En su opinión, hay un elemento de orden histórico en Guatemala, referente a las zonas de opacidad crecientes con las que se llevan a cabo las actividades de los partidos, mismas que con las reformas de 2016 se intentan contrarrestar.

Durante el programa también se conversó con integrantes o exmiembros de cuatro de los partidos políticos señalados.

Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), dijo que fueron notificados el año pasado por algunos hallazgos que encontró el TSE en el partido y se les dieron los plazos para intentar desvanecerlos.

La agrupación trabajó con sus integrantes y presentó las pruebas en enero pasado, pero la denuncia la trasladó el órgano electoral en diciembre, por lo cual cuestionó que no se haya esperado el cumplimiento del período para la presentación de las pruebas de descargo.

En tanto, Rodolfo Neutze, secretario general de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), consideró que se trata de acusaciones que “vienen de la manga”, donde están colocando todas las denuncias “en un mismo canasto”.

En su opinión, es importante resaltar que los magistrados del TSE están haciendo un esfuerzo para cristalizar a los partidos políticos y devolverle a la ciudadanía la fe de que estas organizaciones son la única manera de acceder al poder.

“Estamos siendo víctimas de un amontonamiento de todos los partidos para decir que no es solo a unos que están atacando y no es justo. Nosotros regalamos en 2015 capacitaciones para mejorar en la vida y recibimos recibos de esos capacitadores, pero los auditores dicen que no hay suficiente prueba”, manifestó.