Denuncian represión por agentes de la PNC

Desde el año pasado la Policía Nacional Civil (PNC) cambió la inspección a ciertos establecimientos y negocios, la noche de este sábado ocurrieron supervisiones que alertaron a varias personas.

Alejandra Garavito Aguilar denunció que las autopatrullas DCSP008 y DCSP061 detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana Lucía Ponciano, Fernando Gálvez, Dorian Guzmán y otras dos personas que no fueron identificadas, en la 6ª avenida A de la zona 1, sin alguna explicación ya que no se encontraban haciendo escándalo en la vía pública, y al preguntar a donde se los llevarían, no respondieron por lo que se desconocía, por lo que consideran que buscan asustarlos.

“Luego del susto, varios nos quedamos en la calle conversando y calmando la sensación de habernos sentido intimidados. Una patrulla regresó llena de policías y nos acorralaron para sacarnos del espacio público. Uno nos gritaba doy viajes gratis a tribunales, en la vía pública son míos. Como cardumen carnívoro caminaron sacándonos. Nadie de nosotros bebía o estaba lastimando el espacio o a otros”, escribió Garavito Aguilar.

¿Intimidación?

También denunció que un agente ingresó a Casa Celeste con una ametralladora y pasamontañas, intimidando a las personas sin escuchar alguna justificación, por lo que señaló que buscan reprimir, oprimir y arrebatar la libertad de existir en las calles.

Además, el juez del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul fue agredido por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien tampoco aclaró el motivo de la retención del funcionario del Organismo Judicial.

Ante esas denuncias ni la Policía Nacional Civil ni el Ministerio de Gobernación se han pronunciado.

El año pasado también en un restaurante ubicado en la zona 4 capitalina también se presentaron varios agentes para desalojarlos, en dicho lugar se reúnen varios extranjeros.