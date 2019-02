VIDEO. Meghan Markle dedica emotivas frases a trabajadoras sexuales

Meghan Markle protagonizó uno de los gestos más dulces desde que entró a la realeza británica.

Durante una visita a la organización One25, la duquesa de Sussex se dedicó a aportar mensajes motivadores a trabajadoras sexuales.

Con marcador en mano, la esposa del príncipe Harry, comenzó a escribir sobre las bananas. Estas serían entregadas a las mujeres más necesitadas.

"Eres fuerte", "eres valiente", "eres especial", son algunos de los mensajes que dejó Meghan Markle.

Junto a sus escritos dibujó corazones para darle el toque más tierno a su objetivo. Y es que "fue algo muy espontáneo", declaró a la prensa la presidente de la fundación, Anna Smith.

VIDEO: When Meghan decides to write the banana messages at @One25Charity #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/yC4FEnfxKT

Meghan Markle, quien está en periodo de gestación, y su esposo Harry, tienen en movimiento varios proyectos para el beneficio colectivo.

Recientemente, el príncipe prácticamente se declaró feminista al participar en un evento donde decidió conocer la historia de cada mujer.

Meghan pens messages on bananas in food parcels for street sex workers during visit to @One25Charity in Bristolhttps://t.co/4wdd93QqsV pic.twitter.com/CQdNArraQG

— PA Royal Reporters (@PARoyal) February 1, 2019