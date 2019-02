VIDEO. Así fue la caída del meteorito en el occidente de Cuba

Sorprendidos residentes y turistas en el occidente cubano vieron este viernes al mediodía una fuerte llamarada en el cielo de la isla.

Los habitantes escucharon una explosión de lo que posteriormente supieron que fue la caída un meteorito.

Testigos reportaron el avistamiento de una bola de fuego y estelas de humo en el cielo de La Habana.

También hubo varias explosiones y la caída de una lluvia de piedras negras en varias localidades de la provincia de Pinar del Río, sobre todo en el polo turístico de Viñales.

No se informó de daños materiales ni humanos.

Confirmado

Un comunicado del Ministerio de Ciencia y Medio Ambiente de Cuba leído en el noticiero estelar de la televisión confirmó en la noche que efectivamente se trató del impacto de un meteorito.

Medios de prensa oficiales indicaron que expertos se dirigieron a buscar el lugar exacto de la coalición en las inmediaciones de Viñales para recuperar rocas y poder analizarlas.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019

“Veníamos del centro, por calle Línea y vimos una bola de fuego que atravesaba el cielo”, dijo el turista español de 34 años Jesús Nicolás, quien se encuentra en La Habana y trabaja en un centro de operaciones de una línea aérea de su país.

#CUBA: This is a close up of a #rock people in the #Viñales area believe is part of the #meteorite that fell in the area. You can see this one is almost the size of a #mobile phone. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/xDO0jy6tCO — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019

Desde el arzobispado de Pinar del Río se confirmó que se escucharon dos fuertes explosiones y en otros lugares se reportó el sonido de estruendo y estremecimiento de viviendas, sobre todo en las zonas rurales de esa provincia.

Remnants of the meteor over Viñales in western Cuba evident in #Goes16 GLM, Split Window Difference, and Sulfur Dioxide viewshttps://t.co/yQsbCadv4ghttps://t.co/WRmGQbnXPC pic.twitter.com/L4gLjCF4n6 — Brendon (@brendonme) February 1, 2019

A la fecha se pudo confirmar en Cuba a lo largo de su historia el hallazgo de seis meteoritos verificados científicamente mediante análisis químicos.

Publinews Guatemala Clima frío en Estados Unidos cobra 27 vidas en 8 estados El peligroso frío y las fuertes nevadas que azotaron el norte de Estados Unidos esta semana han cobrado vidas.

*Con información de AP.