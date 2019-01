Peter Jackson produce nuevo documental sobre los Beatles

El director de “El señor de los anillos”, Peter Jackson anunció el miércoles que está realizando una nueva película con unas 55 horas de metraje nunca antes visto filmado en 1969.

La cinta original, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, salió en 1970, poco después de que los Beatles se desintegraran y fue vista como una crónica del distanciamiento de los miembros de la banda.

En una entrevista con Rolling Stone meses después del estreno, John Lennon recordó el proceso de "Let It Be" como una experiencia miserable "montada por Paul (McCartney) para Paul”.

"Esa es una de las razones principales por las que los Beatles terminaron. No puedo hablar por George (Harrison), pero sé muy bien que estábamos hartos de ser músicos acompañantes para Paul", expresó.

Jackson, sin embargo, dijo que el material adicional cuenta una historia muy diferente.

"Es sencillamente un tesoro histórico increíble", dijo. "Seguro, hay momentos de drama, pero nada de la discordia con la que este proyecto ha sido por años asociado".

Cineasta Peter Jackson. / AP

Los involucrados

El filme está siendo creado con la cooperación de McCartney, Ringo Starr, y Yoko Ono y Olivia Harrison, las viudas de Lennon y Harrison.

El nuevo proyecto fue anunciado en el 50mo aniversario de la última actuación de los Beatles en la azotea de Apple Records en Londres.

No se ha fijado una fecha de estreno. Una versión remasterizada del primer filme, que ganó un Oscar a la mejor música original, también está en planes.

Años atrás

En 1969, se suponía que la película iba a mostrar a los Beatles alejarse de los trucos psicodélicos de "Sgt. Pepper" mientras trabajaban en nuevas canciones como "I've Got a Feeling" y "Get Back".

Pero los Beatles lucían más viejos y cansados que los alegres greñudos de apenas unos años atrás.

Harrison se retira brevemente durante la filmación y discute en cámara con McCartney sobre una propuesta parte de guitarra.

Harrison más tarde le echa la culpa a la tensión con McCartney y el descontento por la entonces nueva relación de Lennon con Ono, quien aparece en la película.

*Información de AP.