Congresistas estadounidenses y exfuncionarios guatemaltecos realizan foro sobre Guatemala en EE. UU.

Este miércoles se realizó el foro “Estado de derecho, CICIG y Reformas a la Justicia en Guatemala” en Washington, Estados Unidos, en donde participó la congresista Norma Torres, el empresario Peter Lamport, la exmagistrada Claudia Escobar, Mark L Schneider, funcionario de USAID para Latinoamérica y el Caribe; Brittany Benowitz, del centro de Derechos Humanos; y Lea Campos, de HFAC.

Fue el congresista republicano Jim McGovern quien expuso los alcances de la corrupción en el país.

El funcionario de USAID, Mark Schneider, detalló algunos de los aportes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señaló que con su apoyo se redujo la tasa de homicidios en el país un 32%.

Por su parte, Lamport cuestionó si es necesario "la defensa de la soberanía". "¿Debemos ceder la soberanía al crimen? Este es el principal problema que enfrenta hoy Guatemala", añadió.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Escobar, resaltó que el sistema judicial de Guatemala aún es demasiado débil como para continuar sin el apoyo de la CICIG.

Agregó que los jueces y magistrados están siendo amenazados por sus resoluciones legales. “En una democracia liberal, los jueces tienen la última palabra. Los conflictos son resueltos en las cortes, no en las áreas políticas”, añadió.

La exmagistrada guatemalteca resaltó a los congresistas que la crisis por el irrespeto del Estado de derecho puede extender sus efectos a toda la región.

Why is Guatemala in crisis? Amb. Brownfield explains Congress in Guatemala considering bills that legislate impunity

