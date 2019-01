VIDEO. Niña se lesiona al caer de muro fronterizo en Arizona

Agentes federales de la patrulla fronteriza de Sector Yuma auxiliaron a una niña guatemalteca de 3 años que se cayó de una escalera mientras intentaba cruzar el muro fronterizo.

Esto ocurrió cuando las autoridades detuvieron a 49 personas guatemaltecas que cruzaron ilegalmente una sección obsoleta de una valla fronteriza de 16 pies, el pasado lunes.

José J. Garibay, vocero de la Patrulla Fronteriza Sector Yuma, en Arizona, indicó que la niña "sufrió lesiones menores y no necesitó ser hospitalizada".

Al momento se desconoce el nombre y el departamento de origen de la menor, así como de quién la llevaba.

Por otra parte, el oficial informó que las 49 personas de nacionalidad guatemalteca que viajaban con la niña fueron arrestadas.

La Patrulla Fronteriza (CBP) publicó este martes un video donde se observa a la niña migrante caer al suelo en el momento de cruzar la valla fronteriza.

En el vídeo, de 43 segundos y publicado en la cuenta de Twitter de la CBP de Arizona, se puede ver a los migrantes que suben el muro con la ayuda de una escalera que se encuentra del lado mexicano. De pronto, se puede ver cómo cae del muro.

YumaSector #USBP agents apprehended 49 individuals from Guatemala who illegally crossed an outdated section of 16-foot border wall yesterday. During the incident, a 3-year-old girl fell off the smugglers’ ladder. Agents rendered aid to the child who sustained minor injuries. pic.twitter.com/OHoCYEkmSR

— CBP Arizona (@CBPArizona) January 28, 2019