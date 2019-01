Maduro anuncia acciones legales contra EE. UU. por sanciones petroleras

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes acciones legales contra la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a la petrolera estatal PDVSA.

"He dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de (la filial) Citgo", aseguró Maduro .

Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo a periodistas que las sanciones buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido según las normas democráticas.

Mnuchin aclaró sin embargo que la filial de PDVSA en Estados Unidos podrá continuar sus operaciones, siempre y cuando sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en Estados Unidos.

