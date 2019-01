Recluso recuperó su libertad luego de confesarse con el Papa Francisco

Luis, un joven preso panameño que sueña con ser chef, recuperó este viernes la libertad tras confesarse con el papa Francisco, quien visitó en Panamá un centro de detención de menores ubicado en un barrio humilde.

Con voz temblorosa y una jerga de barrio, Luis se dirigió al papa de espaldas a las cámaras.

"Le agradezco que se tome el tiempo de escuchar a un joven privado de libertad como yo, no hay palabras para describir la libertad que siento en este momento", afirmó.

Pronto, la metáfora dejaría de serlo.

Este joven panameño es uno de los 180 jóvenes detenidos en el Centro de Cumplimiento de menores de Pacora, al noreste de Ciudad de Panamá, a donde acudió el papa Francisco para llevar un mensaje de compasión.

En la cárcel, ubicada en un barrio castigado por la pobreza y la violencia, el papa escuchó a cinco jóvenes en un confesionario ubicado bajo una tolda improvisada.

"Causé un daño muy profundo a un ser querido y a mí, cuando me detuvieron creí que todo había acabado", pero "meditando una noche algo me dijo que no todo ha terminado", afirmó Luis.