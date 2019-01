Guatemala ocupa el tercer mundial en fallecidos por desastres

La oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) difundió un informe en el que ubica a Guatemala en el tercer lugar de países con más muertes por desastres en 2018.

Según UNISR, en Guatemala hubo 425 fallecidos el año pasado por diferentes fenómenos naturales entre ellos terremotos, tsunamis y actividad volcánica.

En ese mismo informe, Guatemala ocupa el lugar cinco de los primeros 10 en cuanto a la cantidad de personas afectadas por desastres.

#Earthquakes and #tsunami accounted for the majority of 10,300 lives lost in 2018 but extreme weather events accounted for most of the 61.7 million people affected by natural hazards #climatechange #flood #storm #drought #ResilienceForAll #SendaiFrameworkhttps://t.co/65MvhwZNfk pic.twitter.com/sr2664lGrW

— UNISDR (@unisdr) January 24, 2019