Francia en alerta por fuerte tormenta invernal

La alerta cubre 24 departamentos en el norte y centro de Francia, además de la zona metropolitana de París, indicó la Agencia Meteorológica Nacional, Meteo France.

La entidad declaró un alerta anaranjada, la segunda más alta, por la posibilidad de nieve y hielo.

En la capital cayeron 5 centímetros de nieve y una importante vía capitalina fue cerrada por la mañana.

La emblemática Torre Eiffel también fue cerrada temporalmente al público.

“La situación está bajo control”, declaró la ministra de transporte, Elisabeth Borne. “Manejen con cuidado y eviten frenar abruptamente”, apuntó.

La Agencia Meteorológica Nacional pronosticó que la nieve seguirá cayendo hasta el miércoles.

La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados del mundo, cerró este martes por la mañana debido a la fuerte tormenta invernal que afecta Francia, anunció la dirección del monumento parisino en su cuenta Twitter.

“Debido a un temporal de nieve, estoy cerrada al público por el momento”, escribió la empresa administradora de la Torre Eiffel.

🇬🇧 Due to the ongoing snowy weather, i am closed to the public for now, except for the access to the @58TOUREIFFEL. More information to come in the middle of the day ❄🌨 #EiffelTower #Paris pic.twitter.com/dQYsrmUMc1

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 22, 2019