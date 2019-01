Revelan que David Zepeda tuvo "encuentros íntimos" con productor de Televisa

Una revista señaló que David Zepeda seguía el mismo camino que Pablo Perroni y que por eso había terminado su relación con Lina Radwan.

Ante esto, el actor salió a desmentir su supuesta bisexualidad asegurando que todo se trataba de una calumnia.

Ahora una persona cercana a la expareja salió a decir que las preferencias sexuales del actor es un secreto a voces que no revela por temor a dañar su imagen de un sexy rompecorazones.

"Él quedó en shock al verse evidenciado por TV Notas. Le preocupa su imagen como galán de telenovelas heterosexual, y que ha hecho un esfuerzo en la manera en que ha tratado a Lina para aparentar ser todo un caballero", detalló.

La fuente sacó a relucir el romance que él tenía con el fallecido productor Enrique Gómez Vadillo a inicios de su carrera.

Esto se dio en la película "Desnudos", que se estrenó en el 2004, cuando trabajó con Gómez Badillo. También afirmó que continúa teniendo aventuras con otros hombres aunque de manera más limitada.

Antecedentes de acoso sexual

Este productor de Televisa tiene manchas en su carrera. El año pasado el actor Juan Vidal indicó que durante el rodaje de "Desnudos" él lo acosó sexualmente.

"No voy a hablar de alguien ya fallecido y que no se puede defender. Yo tuve mis experiencias, que fue difícil y eso fue lo que me hizo más fuerte, pero hay que seguir adelante", dijo Vidal en su momento.

Misma situación denunció el actor Carlos Peniche, situación que denunció ante las cámaras de Ventaneando y señaló que al exponer el amargo episodio que vivió con Gómez Vadillo durante las grabaciones de la novela “La casa en la Playa”, fue vetado de Televisa de por vida.

"No va a haber contrato, sino de acuestas conmigo. Yo me acuesto con todos mis actores y tu me gustaste desde que te vi en 'Posdata', me enamoré de ti", fue lo que el productor le habría dicho a Peniche.