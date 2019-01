Calendario de pesquisidora contra tres magistrados de la CC se definirá este martes

El cronograma de trabajo de la comisión pesquisidora que analizará los señalamientos contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) será discutido este martes, según acordaron los diputados que la integrarán.

Los profesionales del Derecho Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía fueron denunciados de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Carta Magna y abuso de autoridad por la Asociación de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual está dividida porque algunos respaldan al mandatario Morales.

Raúl Romero, vocal de esa mesa de trabajo, comentó que la primera reunión se realizará mañana antes de la plenaria, la cual deberá de trabajar con imparcialidad, basándose apegada a la Ley en Materia de Antejuicio, por lo que uno de los primeros temas será conocer la ratificación de la denuncia y luego definir el calendario para que sean escuchadas ambas partes, así como analizar si se solicitará alguna información necesaria.

El diputado del partido Fuerza resaltó que la comisión no debe excederse de sus funciones, ya que los artículos 10 y 11 de la Ley establecen las atribuciones y prohibiciones.

“La pesquisidora no podrá asumir el papel del ente investigador ni de un tribunal para juzgar, sino que solo recomendar si se le retira la inmunidad. No he recibido ninguna presión en algún sentido para emitir mi voto a favor o en contra”, mencionó Romero.