El príncipe Felipe, de 97 años, vuelve a conducir pero sin cinturón de seguridad

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, tuvo que hablar con la policía tras haberse puesto al volante sin atarse el cinturón de seguridad, dos días después de salir indemne de un accidente de tráfico.

La policía se ocupó del caso después de que la prensa publicara fotos tomadas el sábado en las que aparecía el príncipe, de 97 años, sin cinturón de seguridad al volante de un nuevo Land Rover Freelander en la propiedad real de Sandringham.

New statement from Norfolk Police on Prince Philip crash pic.twitter.com/rvr8wAxPhZ

— Simon Cullen (@Simon_Cullen) January 18, 2019