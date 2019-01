Iván Duque: “Este demencial acto terrorista no quedará impune”

El presidente de Colombia, Iván Duque, encabezó este jueves un consejo de seguridad en la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, horas después del atentado terrorista que dejó al menos nueve muertos y más de 50 heridos en Bogotá.

Al finalizar el consejo, el mandatario entregó una declaración a los medios.

¡Colombia unida contra el terrorismo! Mi solidaridad y la de todos los colombianos a los familiares de las víctimas, así como a la @PoliciaColombia . Este no es solo un ataque contra la juventud, la Fuerza Pública o nuestros policías; es un ataque contra toda la sociedad. pic.twitter.com/mRFIRLvT6l

“A los familiares de las víctimas les manifiesto mi solidaridad y la de todos los colombianos”, dijo.

“Quiero que hagamos un minuto de silencio en las universidades, en todos los hogares colombianos y en los lugares de trabajo (…) Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes estudiantes desarmados… Es un ataque contra toda la sociedad”, agregó.

“Este demencial acto terrorista no quedará impune. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos”.

Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción; no nos doblegarán.#TodosContraElTerrorismo pic.twitter.com/8mkpOhHHfJ

— Iván Duque (@IvanDuque) January 17, 2019