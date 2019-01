Macaulay Culkin habló sobre su vínculo íntimo con Michael Jackson

Macaulay Culkin habló sobre aquella relación que escandalizó a millones y contó la verdad sobre su vínculo íntimo con Michael Jackson.

"Éramos amigos", dijo Culkin, hoy de 38 años, en una entrevista ofrecida al podcast de Michael Rosenbaum, Inside of You.

La charla entre el conductor y el actor se desarrollaba en términos de su carrera, sus recaídas, sus éxitos, hasta que le preguntó:

"¿Quiero saber tu relación con Michael Jackson?". "¡Me emboscaste!", replicó.

Foto: Twitter

Finalmente, Culkin rió y respondió relajado, como fue toda la entrevista.

"Muchas cosas estaban pasando, grandes y rápido y creo que él se sintió identificado", dijo el actor de Home Alone.

El actor se refirió a la abrupta fama que también el "El Rey del Pop" adoptó tan rápido tras el estallido popular de Jackson 5, banda musical en la que brilló.

"Quiero decir, al final del día, es casi fácil tratar de decir de que era raro o lo que fuera… pero no lo era, porque tenía sentido. Éramos legítimos… al final del día, nosotros éramos amigos", dijo Culkin.

Más detalles

Todo el mundo cuestionó su amistad en esa época, en especial por la diferencia de edad, pues él le llevaba 22 años.

"La gente no cuestionaba a otros amigos… porque éramos amigos. No era necesario tampoco explicar eso, no hay que explicar tu amistad a la gente… ¿Cuántas amistades debiste explicar a las personas? A eso me refiero", dijo.

Foto: AFP

Rosenbaum le preguntó además cómo era Jackson en la intimidad, en la vida diaria.

"Era jodidamente increíble. Era divertidísimo. Era dulce, la gente no sabe lo divertido que era".

Incluso contó que hacían llamadas telefónicas engañando a la gente sólo para pasarlo bien.

"Era generoso, era gentil… para mí era una amistad normal", concluyó Culkin.

Información Infobae