Congresistas de EE.UU. piden suspender asistencia a Guatemala y aplicar la Ley Magnitsky

Congresistas estadounidenses, incluida Norma Torres, quien es de origen guatemalteco, instaron al presidente de ese país Donald Trump, por medio de una carta, a que se impongan sanciones a “funcionarios corruptos” de Guatemala y se suspenda la asistencia al gobierno central.

Indicaron que la Administración Trump no ha actuado cuando el gobierno guatemalteco se ha movilizado para expulsar a la CICIG, una organización anticorrupción respaldada por los Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Torres y el legislador Jim McGovern encabezan el grupo de 45 miembros del Congreso que instó a Trump a que actúe ante la situación de Guatemala, marcada por lo que señalaron como violaciones al estado de derecho por parte del Gobierno.

Añade que los legisladores están profundamente preocupados de que si no hay una fuerte respuesta por parte de la nación norteamericana, el “comportamiento antidemocrático” del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala “descenderá a la anarquía”.

Por ello pidieron la aplicación de las sanciones de la Ley Magnitsky y la suspensión de la asistencia al gobierno central guatemalteco.

The Trump Administration has turned a blind eye at @GuatemalaGob's attempts to undermine the rule of law. Today, @RepMcGovern and I led 45 of our colleagues to urge @realDonaldTrump to sanction corrupt officials and suspend assistance to the central government of Guatemala. pic.twitter.com/GRvaXwHL9w

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 17, 2019