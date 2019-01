Theresa May supera la moción de censura en el Parlamento británico

Por una muy estrecha ventaja, el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, superó este miércoles la moción de censura en su contra, promovida el martes por la oposición tras la aplastante derrota de su acuerdo de Brexit.

Por 325 votos en contra y 306 a favor, los diputados rechazaron la moción presentada la víspera por el laborista Jeremy Corbyn, en un intento por precipitar la convocatoria de elecciones legislativas.

El martes, May sufrió el peor revés parlamentario infligido a un gobierno británico en la historia reciente del país: 432 diputados (entre ellos 118 de su propio Partido Conservador) votaron contra su acuerdo de Brexit, que solo logró 202 apoyos.

Sin embargo, un día después, tanto los rebeldes conservadores como el pequeño partido unionista norirlandés DUP, de cuyos 10 diputados depende la estrecha mayoría parlamentaria de los Tories, dejaron claro que no quieren poner el gobierno, y la negociación del Brexit, en manos de los laboristas.

