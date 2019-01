Norma Torres llega a comité que decidirá asistencia extranjera de EE. UU.

Norma Torres fue nombrada para integrar el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco recibió la confirmación de su nueva asignación por parte de la líder Nancy Pelosi.

Torres también fue confirmada por sus colegas del Caucus Demócrata.

El Comité que integrará Torres “es el responsable de apropiar todos los gastos federales, nacionales y en el extranjero”, se informó por medio de un comunicado.

Torres dijo que podrá influir “en la política exterior de los Estados Unidos a través de la ayuda en materia de seguridad, el desarrollo económico y el Estado de Derecho”.

Asimismo, aseguró que en ese comité podrá atender las importantes necesidades de su distrito.

Proud to receive a perfect score from @eqca for 2018. In the new House Democratic majority, I’ll keep working to advance legislation that ensures equal protection for everyone, regardless of their gender identity or sexual orientation. pic.twitter.com/t7MQFSUBsp

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 15, 2019