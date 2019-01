Bolsonaro denuncia actos de "terrorismo" en el noreste de Brasil

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, afirmó este sábado que los actos de violencia y saqueos cometidos por bandas criminales desde hace unos diez días en el estado de Ceará (noreste), deben ser calificados de "terrorismo".

"Sus actos, como incendiar o hacer explotar bienes públicos o privados, deben ser tipificados como TERRORISMO", tuiteó el nuevo jefe del Estado.

– Ao criminoso não interessa o partido desse ou daquele governador. Hoje ele age no Ceará, amanhã em SP, RS ou GO.

– Suas ações, como incendiar, explodir, … bens públicos ou privados, devem ser tipificados como TERRORISMO.

– O PLS 272/2016 do Sen Lasier Martins é louvável.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 12, 2019