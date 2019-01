VIDEO. Mexicanos denuncian a hombre que les cobra "propina" para venderles gasolina

Un video difundido en redes sociales, muestra a un trabajador de una gasolinera, pidiendo una "compensación" extra para despachar a un cliente más de 10 litros de gasolina en León Guanajuato, México.

El incidente ocurre en un contexto donde el desabasto de combustible ha generado psicosis colectiva así como compras de pánico en la Ciudad de México y varios estados de país.

En las imágenes se escucha como el trabajador de la estación, le comenta al conductor "¿Vas a dar algo? O nomás te voy a dar 10 litros".

Cuando el conductor cuestiona al trabajador sobre porqué tendría que darle una propina extra, el despachador comentó que es debido al desabasto de combustible, que en los próximos días orillaría a cerrar la gasolinera y eso le privaría de recibir su pago por días de trabajo.

Te mochas si no no te doy más de 20lts de Gasolina 🙄 Yo por eso te dije ¡Vas a dar algo! Si No Nomas Tus 20lts 🤔 Gasolinera Blvd Delta León, Gto pic.twitter.com/p6Znpc3TVl

