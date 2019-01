Rechazan video con oscuro mensaje grabado en templo de Santo Domingo en zona 1

Las autoridades de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Parroquia de Santo Domingo de Guzmán), en la zona 1 capitalina, reaccionaron ante el video comercial que fue grabado dentro del templo sin autorización.

La comunidad de frailes dominicos emitió un comunicado para rechazar el uso indebido de un video publicado en redes sociales y otros medios.

“Se ha publicado un video con fines comerciales, el cual no fue autorizado, ni aprobado, ni tiene el consentimiento de la comunidad de frailes dominicos y las agrupaciones de la Basílica”, se lee en el comunicado.

Solicitaron eliminar el material de los diversos medios en donde fue publicado para evitar malos entendidos.

En las imágenes se observa un hombre vestido de negro que ingresa al templo, camina hacia el altar, enciende una veladora y hace una señal de la cruz.

El hombre lleva una botella de alcohol, la cual destaca estando en el altar y sirve un vaso con la imagen de una virgen.

El video fue eliminado de las redes sociales.

Condenan video

A través de la página de Facebook "Fieles Devotos del Cristo del Amor" se publicó el video en donde condenan el uso de las imágenes religiosas.

"Tenemos que insistir porque no se ha advertido lo gravísimo de la situación, porque no es algo grave, es GRAVÍSIMO y debiera ser causa de una indignación y repudio total y general de todos los católicos, porque ese video es un acto eminentemente SACRÍLEGO y el comunicado emitido por la comunidad de frailes dominicos, no debe ser aceptado por la falsedad de su contenido.