VIDEO. Turistas argentinos denuncian cobro ilegal en camino de Alta Verapaz

En redes sociales circula un video en el que una pareja de nacionalidad argentina denuncia un cobro ilegal en una ruta que conduce de Campur, San Pedro Carchá hacia el río Sebol, Fray Bartolomé de las Casas, en el departamento de Alta Verapaz.

Según lo mostrado en el video, que supuestamente fue grabado en diciembre, un habitante del lugar detiene a los turistas a quienes cobra Q100 para poder continuar su camino por un camino maltrecho de terracería.

Yo quiero grabar, amigos, porque esto no lo sabía", asegura el piloto del vehículo.

Al mismo tiempo, el turista hace énfasis en que el cobro no está bien sobre todo porque la carretera "está fea".

Yo quiero comunicarle a la gente que quiere pasar por acá porqué acá nos están cobrando Q100 por una carretera que está fea", asegura.

"No vengan"

En lo que el hombre discute sobre dicho pago con el cobrador, su compañera en todo momento insta a las personas que posteriormente verían este video a que no vayan a ese lugar.

Como no tenemos plata, le vamos a dar lo que tenemos", aseguró el turista.

Le dejan entonces un recuerdo de Costa Rica, una especie de llavero, así como unos stickers (calcomanías) que ellos mismos trabajan, según relatan.

Estamos yendo a Las Flores para ir a trabajar y allí sacar dinero", indica la persona, probablemente refiriéndose a una población ubicada en Tactic, Alta Verapaz.

Por favor, apaga tu video", dice al final de la grabación el joven que pide la cuota para seguir transitando.

Práctica recurrente

Este tipo de actividad es muy común en la carretera CA-2 Occidente.

En varios puntos hacia la Costa Sur del país, y debido al deplorable estado de las carreteras, muchas personas se dedican a tratar de bachar los agujeros con tierra y a cambio piden una colaboración, aunque en estos lugares se limitan a lo que los conductores les dejen.

Ever Torres, de 48 años, se quedó sin empleo tras la finalización de la zafra, por lo que decidió ir a “emparejar” la carretera.

“Ponemos banderas y algunos obstáculos para que los conductores bajen la velocidad por los hoyos y para que no nos atropellen”, aclara don Ever, quien con un recipiente agarra agua que hay en una zanja para lanzarla a la carretera para que no levante demasiado polvo.