VIDEO. Alexandria Ocasio-Cortez responde a sus detractores bailando

En las últimas horas se hizo viral un video de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez durante su adolescencia, con la finalidad de desacreditarla y dañar su imagen ahora que es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Sin embargo, ella misma ha respondido a esto con un video bailando nuevamente, pero ahora en el Congreso.

La congresista aparece en un video publicado en YouTube en 2010 y en el que junto con otros compañeros de la Boston University, de donde se graduó en 2011, emulando a la mítica escena de baile de la película "The Breakfast Club".

El video se titula "Phoenix-Lisztomania-Boston University Brat Pack Mashup", inspirado en la película antes mencionada y en otros cortos más.

Una cuenta anónima publicó la parte en la que Ocasio-Cortez salía bailando y adjuntó la leyenda:

"Bueno, @AOC está oficialmente destruida. Nunca se recuperará de que el mundo la vea… (ve el video)… ¿bailando adorablemente y divirtiéndose con sus amigos de secundaria?", tuiteó el comediante Patton Oswalt.

Esta es la compilación de las escenas de Breakfast Club

El objetivo original del video era dejar a la política neoyorquina en evidencia, pero en cambio en las redes sociales el video fue convertido en un meme divertido.

Ocasio-Cortez es una de las favoritas entre los progresistas estadounidenses y llamó la atención después de derrotar a una fuerte candidata demócrata en su primera competencia electoral, en las primarias de Nueva York en junio.

Aliada del izquierdista Bernie Sanders, basó su plataforma en defender sus raíces de clase trabajadora y su herencia puertorriqueña.

Ante lo que se ha considerado como un intento fallido de desacreditar a la congresista, que en noviembre del año pasado ganó el escaño del distrito 14 de Neva York, ella respondió de una forma simpática.

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.

Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽

Have a great weekend everyone 🙂 pic.twitter.com/9y6ALOw4F6

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019