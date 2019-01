Directora financiera de Huawei: "Todavía existe la buena fe en el mundo"

Meng Wanzhou, la directora financiera del gigante chino Huawei, compartió parte de lo que escribió en su diario el 19 de diciembre de 2018, tras recibir un mensaje de un ciudadano japonés que perdió a su madre en el terremoto de Fukushima.

Después de ese desastre natural, la compañía desplegó sus redes de comunicaciones de emergencias así como un plan de reconstrucción.

Esta fue la cita que llegó nuevamente a la memoria de Wanzhou cuando entró una carta de un ciudadano japonés a Wechat Moments (una famosa red social en China), debido a que le conmovieron las palabras escritas que expresaban solidaridad y agradecimiento por las acciones tomadas por Huawei después del terremoto.

La ejecutiva indica que tras su detención en Canadá, el día que fue liberada bajo fianza, el 12 de diciembre de 2018, y mientras esperaba en el tribunal para cumplir con las rutinas de rigor, su abogado le dijo que muchos desconocidos le habían llamado a su oficina ofreciendo inclusive sus propiedades para cubrir la fianza impuesta (10 millones de dólares canadienses),a pesar de que no le conocían.

Ni siquiera me habían escuchado, pero sí conocen a Huawei y reconocen la compañía, así que están dispuestos a apoyarme", reflexionó Wanzhou.

"Mi abogado dijo que en sus cuarenta años de carrera profesional nunca había visto algo así, tanta gente dispuesta a dar un apoyo tan grande a una desconocida", añade.

Ante esto, no pudo evitar estallar en lágrimas. "No por mí, sino por tantas personas que creen y confían en mí", dijo.

Wanzhou comparte que durante dicho terremoto en Fukushima, Japón, ella se encontraba en la sede de IBM, en los Estados Unidos, participando de un taller de una semana.

Pero estando allí y ante el desastre, la compañía decidió acudir a todos los planes de emergencia a cargo de finanzas y economía, incluida la guerra, plagas, todo tipo de convulsiones, terremotos, etc.

Los equipos de finanzas y negocios fueron requeridos para elaborar planes de emergencia. Se realizaron ensayos y varios escenarios para poder ejecutar el plan rápidamente en caso de un desastre.

La señora Sun, presidenta del Consejo de Huawei, fue enviada sola a Japón en ese entonces, debido a que la directora financiera no podía salir de Estados Unidos.

A su regreso de Estados Unidos, Wanzhou viajó hacia Tokio y ya todo estaba coordinado. "Solamente me encargué de reorganizar el trabajo de las dos semanas posteriores al terremoto", indica.

Ese terremoto fue la primera vez que el departamento financiero de la empresa participó en el diseño e implementación de un plan de crisis.

Pero años después, durante el terremoto de Nepal, el plan de crisis pudo respaldar plenamente el trabajo de reconstrucción posterior al desastres, cosa que fue muy valorada por la población de ese país.

Rara vez menciono esta experiencia, y no tengo nada de lo que estar orgullosa. Es solo mi trabajo. Como dicen, "las personas buenas serán recompensadas por lo que hacen", reflexiona.

Sin embargo, esta recompensa llegaría ocho años después, a través de la carta escrita por el ciudadano japonés, que "llenó mi corazón de inmenso orgullo y me reconfortó", asegura.

Soy valiente no porque no tenga miedo, sino por el valor que busco en mi corazón y mi fe. Me siento feliz porque el trabajo arduo siempre vale la pena", finaliza.