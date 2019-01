La escena porno que habría provocado que la actriz August Ames se quitara la vida

Este viernes fue liberado un “podcast” en el que se cuestionan las razones del suicidio el año pasado de la actriz porno August Ames, de 23 años.

Jon Ronson publicó "The Last Days of August" que pone en debate los denotantes que la llevaron a quitarse la vida el 5 de diciembre de 2017.

El periodista, junto a la productora Lina Misitzis, tuvieron acceso a textos que envió la joven a una amiga y en los que se refería a la última grabación que realizó con el ruso Markus Dupree, de 30 años.

Mercedes Grabowski, su nombre de pila, se quitó la vida luego de su intercambio sexual con Dupree, conocido por sus actuaciones violentas y de dominación (“domineering”).

En los mensajes, la suicida indica que Dupree se fue "completo como ‘War Machine‘", en referencia al luchador convertido en actor porno Jon Koppenhaver, y que hoy cumple una cadena perpetua por golpear brutalmente a su exnovia Christy Mack.

Durante las investigaciones vieron las imágenes de la grabación y notaron cómo la joven se sobresaltaba en medio de el acto.

Se había indicado que una escena que grabó con un actor que también hacía escenas gays o de “crossover” provocó acoso cibernético o “bullying”.

En un principio ésa era la teoría sobre las causas del suicidio.

El día de su muerte, Ames publicó mensajes en Twitter en respuesta a la escena con el actor que también se acostaba con hombres.

“¿Cómo podría ser homofóbica si yo misma me siento atraída por mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo… así que adiós”, fue uno de los tuits.

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either👋 so byeeeee

— August Ames (@AugustAmesxxx) December 3, 2017