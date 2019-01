Histórico descenso de nave china en cara oculta de la Luna

China logró llevar a cabo este jueves el primer alunizaje jamás realizado por un dispositivo espacial en la cara oculta de la Luna, anunciaron medios estatales.

El módulo de exploración Chang'e-4, que había despegado de la Tierra el 8 de diciembre, se posó sin problemas a las 10H26 hora de Pekín (02H26 GMT), informó la agencia Xinhua.

El explorador lunar Chang’e se posó sobre la superficie del satélite a las 10:26 de la mañana, una maniobra pionera que demuestra las crecientes ambiciones chinas como potencia espacial.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2

