Luis von Ahn: “Necesitamos instituciones gubernamentales en que las que la gente pueda confiar”

Luis von Ahn, quien es fundador de las compañías Duolingo, Captcha y Recaptcha, se refirió este miércoles a la encuesta que realizó recientemente con relación al Gobierno de Guatemala y la CICIG.

En una entrevista con Emisoras Unidas, el connacional explicó los motivos que tuvo para realizar el sondeo, en donde se pidió opinión sobre la aceptación de la gestión del presidente Jimmy Morales y el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Además, se pronunció sobre una respuesta que dio en Twitter al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este amenazara con retirar la ayuda a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

La encuesta se realizó por internet, utilizando Google Consumer Surveys. Von Ahn compartió los resultados en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre.

Se observa que el 14.4 por ciento de los encuestados aprueba la forma en que Morales está manejando su trabajo como presidente. Mientras que el 85.6 por ciento restante, lo desaprueba.

En cuanto a la CICIG, se indica que el 75.3 por ciento aprueba su labor en Guatemala, y el 24.7 por ciento la desaprueba.

Recordó que ha observado encuestas a nivel internacional que muestran que más del 70% de la población está de acuerdo con el trabajo de la comisión.

“El sondeo lo hice por mí mismo para cerciorarme. Hay gente que dice no se le puede creer a noticias internacionales”.

Compartió que utilizó Google Consumer Surveys para realizarlo, pues es mucho más barato y da buenos resultados. Aunque consideró que no considera que la encuesta sea científica.

“Miremos si usando este método, que usamos mucho en Duolingo y nos ha dado buenos resultados, sale el mismo resultado”, añadió.

Añadió que la muestra fue designada por Google e incluyó a personas que viven en Guatemala y que tienen acceso a internet.

Von Ahn sabía que de los resultados, fueran los que fueran, tendría respuestas negativas. Solo con el hecho de optar por hacer la encuesta le generaría reacciones, pues cuando se ha referido a la CICIG en mensajes en Twitter lo han tachado como “comunista”.

Compartió que otras de las críticas sí tenían algo de sentido, pues se referían a que Google Consumer Surveys no está hecho para hacer encuestas políticas, lo cual es cierto, según sus palabras.

“Solo quería cerciorarme que las otra encuestas que he visto son reales”, agregó.

Por aparte, Von Ahn se refirió a la respuesta que le dio en redes sociales a un tuit del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que mencionaba que Guatemala, Honduras y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos, pero sí toman su dinero, y amenazaba con retirarles la ayuda.

Este pronunciamiento se dio luego de que saliera desde Honduras una caravana de migrantes que buscaban alcanzar “el sueño americano”.

Von Ahn dijo hoy que en la nación norteamericana, y especialmente la política de los republicanos, trata mucho de decir que países como Guatemala, El Salvador y Honduras lo único que hacen es pedir ayuda y después mandar un montón de migrantes y EE. UU. se tiene que encargar de ellos.

Señalan que esas naciones centroamericanas no hacen nada para contrarrestar la migración.

Resaltó que es cierto que la migración ilegal debe detenerse, porque no es buena y pone en riesgo a las personas. Para ello, consideró que deben mejorarse las condiciones para los habitantes de los países, pues ello evitaría que decidan salir en busca de oportunidades.

Dear @realDonaldTrump the US has repeatedly hurt these countries e.g. by overthrowing presidents at the request of American fruit companies, or by arming abusive military regimes in the name of “stopping communism.” The countries are in bad shape in part because of US influence. https://t.co/nBiqCoXDon

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 28, 2018