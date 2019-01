Incidentes viales y afluencia por compras escolares marcan el tránsito este miércoles

View this post on Instagram

COLISIÓN DE DOS AUTOMOVILES | 7 avenida 3 calle zona 9 | #TransitoGT #TraficoGT No hay lesionados; uno de los automóviles quedó con daños y se ha coordinado grúa para su retiro, informa #PMTGuatemala Edgar Velásquez. 🚔 instagram.com/AmilcarMontejo 🚓