Vocero del Vaticano renuncia al cargo por sorpresa

El portavoz del Vaticano, Greg Burke, y su adjunta renunciaron a su cargo por sorpresa. Un comunicado de la Santa Sede explicó que el papa Francisco aceptó su dimisión el lunes.

En un tuit, Burke explicó que su marcha y la de su mano derecha, Paloma García Ovejero, se hará efectiva el 1 de enero.

Paloma and I have resigned, effective Jan. 1. At this time of transition in Vatican communications, we think it’s best the Holy Father is completely free to assemble a new team.

— Greg Burke (@GregBurkeRome) December 31, 2018