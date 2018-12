El 2018 se llevó a magníficas figuras

Recordamos a algunas de las figuras, en el plano internacional, que murieron en 2018.

Su huella es imborrable.

Stan Lee

El 12 de noviembre, el escritor estadounidense y editor de cómics murió a la edad de 95 años.

El líder creativo de Marvel Comics co-creó numerosos personajes de ficción populares y superhéroes:

Spider-Man

Los X-Men

Iron Man

Thor

Hulk

Los Cuatro Fantásticos

Pantera Negra

Daredevil

Doctor Strange

La Bruja Escarlata

Ant-Man

Stephen Hawking

El físico teórico y cosmólogo inglés Stephen Hawking falleció el 14 de marzo, a la edad de 76 años.

Después de más de 50 años luchando contra la enfermedad de las neuronas motoras, dejó este mundo.

Una de sus contribuciones científicas más emblemáticas a la física y la astronomía ha cambiado nuestra comprensión de la mecánica de los agujeros negros.

Fue el primero en exponer una teoría de la cosmología explicada por una unión de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica.

Aretha Franklin

“La reina del Soul” Aretha Franklin, considerada como una de las más grandes cantantes de todos los tiempos, murió de cáncer.

Falleció de cáncer de páncreas avanzado el 16 de agosto, a los 76 años.

Entre otros logros, Franklin llegó a los titulares internacionales para interpretar “My Country, ‘Tis of Thee’” en la ceremonia inaugural de la presidenta Barack Obama.

George H. W. Bush

El presidente número 41, George Herbert Walker Bush, murió el 30 de noviembre, a los 94 años.

La política exterior que impulsó durante su presidencia enfrentó operaciones militares en Panamá y el Golfo Pérsico.

La demolición del Muro de Berlín en 1989.

Se enfrentó a un mundo rápidamente cambiante con el fin de la Guerra Fría, la caída del bloque comunista y la disolución de la Unión Soviética.

La nueva situación global llevó a Bush a liderar la marcha de la democracia con nuevas políticas.

Eunice Gayson

La primera “Bond girl”, Eunice Gayson, murió en junio de 2018 a la edad de 90 años.

La actriz inglesa era más conocida por interpretar a Sylvia Trench, el interés amoroso de James Bond en las dos primeras películas (Dr. No y From Russia with Love).

Verne Troyer

El actor, comediante y actor de acrobacias estadounidense, mejor conocido por interpretar a Mini-Me en la serie de películas de Austin Powers.

Él falleció el 21 de abril a la edad de 49 años.

Era notable por haber medido solo 81 cm de altura.

Su estatura se debía a la enfermedad de hipoplasia cartílago cabello, que lo convirtió en uno de los hombres más pequeños del mundo.