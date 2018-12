VIDEO. Tres estudiantes muertos en explosión de laboratorio universitario en China

Tres estudiantes murieron el miércoles en una explosión ocurrida en un laboratorio de la Universidad Jiaotong de Pekín, anunciaron los bomberos de la capital china.

"El accidente causó la muerte de tres estudiantes", añadió en un comunicado publicado en internet.

Three students were killed in lab #blast in Beijing Jiaotong University on Wednesday. Beijing fire department confirmed explosion occurred as students carried out scientific experiment. pic.twitter.com/1pySfKX77h

