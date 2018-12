Niño víctima de quemadura le pide un nuevo rostro a Santa

Un pequeño niño de cinco años de Uzbekistán conmueve a las redes sociales con emotiva carta, en la que pide a Santa Claus una nueva cara para que la gente deje de tenerle miedo.

"¡Hola Papá Noel! Me quemé cuando era un niño pequeño. Perdí mi cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas porque me tienen miedo", escribe en la carta Bakhtiyer Sindrov.

Publinews Chile

El incidente que marcó su vida

Cuando era un bebé, el menor, que dormía al lado de la chimenea, sobrevivió a un incendio que se produjo en su casa.

Producto del accidente Bakhtiyer sufrió graves quemaduras en el rostro y gran parte de su cuerpo.

"Me tengo miedo cuando me miro en el espejo. No tengo nariz, orejas ni pelo", confiesa el pequeño en su emotiva carta navideña y agrega:

"Me duele a menudo, pero no lloro. Mi madre si lo hace".

Se esconde para evitar burlas

El niño asegura que no va al colegio y que siempre sale de su casa con una máscara o sábana que oculte sus lesiones, recoge el medio inglés.

Imagen ilustrativa. Foto: Shutterstock

Hace un año el pequeño fue apadrinado por la asociación "Ya ryadom" ("Yo estoy de tu lado").

Desde ahí Bakhtiyer comenzó a recibir tratamiento médico en la clínica MedIndia en India.

Gracias a este programa pudieron reconstruirle los labios, párpados, implantes de dientes e injertos de piel en el cuello.

"Antes, el menor no podía abrir la boca y era alimentado por un tubo, hecho que lo hizo perder sus piezas dentales", explican de la fundación.

Hoy la misma entidad decidió difundir la emotiva carta, enviada en el marco de la campaña llamada "Una Carta a Santa", para poder conseguir fondos y continuar su la recuperación.