Netanyahu intenta calmar a Israel tras retirada de EEUU de Siria

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intentaba este domingo calmar las preocupaciones en su país tras el anuncio de la retirada de soldados estadounidenses de Siria, y afirmó que Israel continuaría luchando contra la presencia militar de Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles la retirada total de las tropas estadounidenses de Siria, considerando haber alcanzado su objetivo de "vencer" al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en este país.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018