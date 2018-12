Subsecretario de Defensa reemplazará al secretario interino de Estados Unidos

El subsecretario de Defensa, Patrick Shanahan, pasará a liderar ese departamento interinamente tras la renuncia de Jim Mattis, anunció este domingo el presidente Donald Trump.

En su tuit, Trump agregó que Mattis estará en el cargo hasta el 1 de enero.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

El anuncio surge apenas tres días después de que Mattis renunció en protesta por la repentina decisión de Trump de retirar a todos los efectivos que Estados Unidos tiene en Siria.

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018