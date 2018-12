Trump amenaza con cierre prolongado de gobierno sino recibe fondos para el muro

Ante un plazo de medianoche para evitar el cierre parcial del gobierno, el presidente Donald Trump dijo el viernes que éste podría prolongarse “durante mucho tiempo” y trató de echar la culpa a los legisladores demócratas si no se llega a un acuerdo sobre su reclamo de fondos para el muro en la frontera con México.

Trump emitió el tuit antes de una reunión con senadores demócratas para discutir el acuerdo sobre presupuesto y la seguridad en la frontera. El líder del bloque, Mitch McConnell, se negó a responder a la prensa al salir del Capitolio con otros senadores republicanos rumbo a la Casa Blanca.

Hace una semana, Trump dijo que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno, controlado por los republicanos, en aras de la seguridad. “Me haré responsable. Yo soy el que lo cerraré”, aseguró.

Pero con el correr de las horas hacia la medianoche, el presidente trató de reencuadrar el debate y culpar a los demócratas por la falta de solución a un impasse que amenaza a cientos de miles de empleados públicos federales en vísperas de las fiestas de fin de año.

Exhortó a McConnell a asegurar los votos demócratas necesarios para enviar un proyecto aprobado por la cámara baja a la Casa Blanca, aunque se da por casi seguro que el Senado la rechazará.

“El senador Mitch McConnell debería pelear por el Muro y la Seguridad Fronteriza con tanta fuerza como peleó por otras cosas. Necesitará votos demócratas, pero como se demostró en la cámara (baja), suceden cosas buenas. Si los demócratas no votan, ¡será un cierre demócrata!”, tuiteó.

Even President Ronald Reagan tried for 8 years to build a Border Wall, or Fence, and was unable to do so. Others also have tried. We will get it done, one way or the other!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018