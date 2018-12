VIDEO. Lupita Jones genera polémica por insultar a sus seguidores durante un en vivo

View this post on Instagram

Mi hermosa @andreatoscanno han sido días difíciles, de reflexión, análisis, asimilar, aceptar y re plantear objetivos. Tanta energía generada para lograr una meta merece ser utilizada para seguir creciendo en lo que tú pasión, entrega, compromiso y amor SI darán los frutos que tú anhelas en esta labor que has emprendido en pro de la salud de la niñez mexicana y del mundo. Tu app Fit kids ha logrado llegar y enamorar a los niños en México, tu proyecto “Nutrir a un niño alimenta a México” crecerá y merece ser llevado a todos los rincones de nuestro país. No es momento de bajar los brazos, hoy más que nunca tu entereza y fortaleza llevarán lejos todo eso que con tanto amor has creado. Una corona no define a una GRAN REINA, una reina se define por su valor al enfrentar los grandes retos de su vida. #Vamospormas 👑 Te quiero, y estaré contigo siempre apoyándote en todo lo que emprendas. ❤️ @mexicanauniversalof @oficialmxu