Congresistas de EE.UU. solicitan poner fin a la política de disuadir a migrantes al pedir asilo

Los congresistas estadounidenses Norma Torres y Ted W Lieu lideraron a 54 miembros del Congreso, quienes presentaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para poner fin a la política de disuadir a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada de los Estados Unidos.

La carta fue dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. La acción fue tomada luego de que los solicitantes se han visto obligados a esperar en México por la duración de sus procedimientos de inmigración en los Estados Unidos.

Además, la carta llega después de un informe que reveló que dos niños hondureños fueron asesinados en Tijuana durante el fin de semana.

Según los congresistas, la práctica del Departamento de Seguridad Nacional ha limitado el número de solicitantes de asilo que presentan sus reclamaciones en los puertos de entrada, que puede llevar a muertes innecesarias.

As we mourn the death of #JakelinCaal, we must demand changes to our immigration policies. Joined @RepTedLieu & 54 of our colleagues to urge @DHSgov Secretary Nielsen to end the practice of deterring migrants from legally seeking asylum at our borders. https://t.co/MnfqjHkXdG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 20, 2018