Ante la ONU, Puigdemont y otros independentistas denuncian la "suspensión" de sus derechos

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, anunció haber puesto una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la "suspensión" de sus derechos políticos y de otros cinco líderes independentistas en espera de juicio.

Puigdemont, instalado en Bélgica desde octubre de 2017, está acusado de rebelión por la justicia española, pero la orden de detención internacional contra él fue retirada en julio.

En Ginebra, el exmandatario explicó a la prensa que la denuncia ante la ONU quiere denunciar "las graves violaciones de los derechos y las libertadas en España, lo que en inaceptable en el marco del Estado de derecho de la Unión Europea".

"No lo olviden, seis personas democráticamente elegidas y que todavía no han sido condenadas, cinco de ellas en detención preventiva desde hace más de un año, no pueden ejercer sus derechos".