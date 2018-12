Velásquez: "Creo que en la CC está el peso de preservar el Estado de Derecho"

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, concedió una entrevista desde Colombia a Fernando del Rincón en el programa "Conclusiones" de la cadena estadounidense "CNN", en el que se trató el tema de la revocación de las acreditaciones de 11 funcionarios de la Comisión.

Previo a ello, el periodista mexicano hizo una reseña sobre los antecedentes de la pugna entre el gobierno guatemalteco y la Comisión.

Recordó cuando hace unos años el presidente Jimmy Morales elogiaba el trabajo de la entidad, pero cómo este pensar fue cambiando, particularmente desde que su hijo y su hermano fueron vinculados en un caso de corrupción llamado "Botín Registro de la Propiedad".

Por otra parte, el periodista hizo un paréntesis indicando que en su programa y en la cadena como tal se le da la oportunidad a ambas partes para que den su versión. Sin embargo, en el caso del Gobierno, ningún funcionario ha accedido a brindar alguna entrevista.

Sobre las últimas decisiones

Del Rincón preguntó a Iván Velásquez sobre a qué le atribuía la decisión tomada en contra de funcionarios de CICIG en las últimas horas. A lo que el abogado colombiano contestó que "uno de los abogados es quien participa en el juicio en el que están involucrados los familiares del presidente".

Además, indicó que uno de los investigadores rindió declaración. "Tenía la visa ya concedida pero después fue revocada", dijo.

Yo creo que estas decisiones violan el acuerdo. Es un acuerdo que vincula al Gobierno de Guatemala", añadió.

¿Es una ilegalidad?

Al ser consultado sobre si estas acciones rayaban la ilegalidad, Velásquez indicó que, efectivamente, se está actuando ilegalmente y sin ningún fundamento.

Por otra parte, indicó que no solamente es falso sino que además es un irrespeto con la policía de Uruguay. "Es infundada la razón para cancelar, primero las visas y luego las cartas de acreditación", indicó.

¿Por qué no hay consecuencias legales en contra de los involucrados?

El periodista enfatizó en que no ha habido consecuencias legales en contra de ningún funcionario, del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente.

Ante esto, Iván Velásquez dijo que esto podría obedecer a que "hay una intimidación generalizada desde el 31 de agosto".

Cuando se presentó públicamente en el país el anuncio de que CICIG no iba a continuar. Vehículos artillados se estacionaron frente a la CICIG y dieron rondas por sedes diplomáticas", dice.

¿Regresará en enero al país?

Al respecto, el Comisionado indica que esto podría ocurrir debido a que la CICIG entró en receso, en vacaciones colectivas hasta el próximo 7 de enero.

Esa es la razón fundamental por la que habría un eventual retorno", aseguró.

"Confió en la Corte de Constitucionalidad"

Iván Velásquez asegura que hay una amenaza latente sobre el Estado de Derecho en Guatemala.

Creo que en la CC está el peso fundamental de preservar el Estado de Derecho. En la Corte y en la ciudadanía", aseguró.

Además, recordó lo que la misma CC realizó en 1993, cuando el entonces presidente Jorge Serrano Elías rompió el orden constitucional.

¿Se utiliza a la CICIG para hacer política?

Ante esta cuestionante, Iván Velásquez asegura que "es absolutamente falso".

En las investigaciones que se han realizado no hay ninguna dirección que permita favorecer deliberadamente a algún sector político", indicó.

Además, Velásquez también indica que no es cierto que se haya comprado a algún testigo o se le haya pagado a alguien por declarar. "No ha habido ninguna presión sobre jueces", añadió.

En cuanto a la supuesta "mediatización de casos", el abogado colombiano indica que ninguna lo ha sido.

“Lo que hace el MP con la CICIG es presentar el caso de acuerdo con los elementos probatorios que se tienen en ese momento”.

¿Es un tema personal?

Iván Velásquez asegura que no se trata de algo personal. "Yo no me lo tomo personal, yo creo que detrás de todo esto es una pretensión de impunidad".

Además, respondió que el 3 de septiembre del otro año es el último día de la CICIG en el país, "esa fue una decisión presidencial", dijo.

¿Usted quiere regresar a Guatemala?

A lo que Iván Velásquez respondió:

Yo he tenido un compromiso con Guatemala, con la ciudadanía, con el pueblo guatemalteco. Yo he dicho que este no es un trabajo por remuneración, actúo de acuerdo a mis convicciones, lo que me ha movido aún en contra de todos estos ataques".