Tras impasse, EE. UU. permite a 6 hondureños pedir asilo

Las peticiones de asilo de seis hondureños fueron aceptadas el martes para ser procesadas, poniendo fin a un impasse de 17 horas que involucró a las autoridades, los migrantes y dos legisladores que los apoyaban en una pequeña franja de territorio estadounidense en la frontera del país con México.

Los hondureños acamparon en el cruce fronterizo Mesa de Otay de San Diego, del otro lado de una placa que marca el límite internacional en un muro al lado del cual pasan los peatones antes de llegar a los inspectores. Se les unieron los representantes federales Nanette Barragan y Jimmy Gomez, ambos demócratas de California.

“Estaban en territorio estadounidense y básicamente les impedían pedir asilo”, dijo Barragan en un video publicado en Twitter que dijo fue grabado alrededor de las 2:40 de la madrugada.

Los solicitantes de asilo llegaron al cruce la tarde del lunes y después de varias horas los inspectores estadounidenses acordaron procesar las peticiones de ocho niños sin acompañante adulto, y de una madre y sus cinco hijos, dijeron los abogados. En un inicio, se les impidió el ingreso al país a seis más, quienes se sentaron sobre frazadas en una fría noche antes de que las autoridades aceptaran procesar sus solicitudes.

“Los niños están enfermos, lloran, han tenido que usar el baño”, dijo la noche del lunes Nicole Ramos, abogada de la organización de servicios legales Al Otro Lado que trabaja a nombre de los migrantes. “Hemos tenido que conseguirles frazadas y comida”.

I was able to shed a light on what is going at our border currently but 15hrs isn’t enough! I want to thank & recognize those who are working tirelessly everyday to help asylum seekers be seen & heard. Special 🙏 @fam2gether @karalynum @cabrown08, @ImmCivilRights @AlOtroLado_Org

— Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) December 18, 2018