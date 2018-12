Según CICIG, la no renovación de visas a funcionarios busca afectar la independencia de su trabajo

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer que los funcionarios internacionales a quienes la Cancillería no les renovó las visas de cortesía tienen a su cargo casos de alto impacto.

Por medio de su portavoz, Matías Ponce, la comisión detalló que las 11 personas que ya no contarían con acreditación diplomática son investigadores y litigantes en diferentes procesos en Guatemala.

De acuerdo con Ponce, además se estaría constituyendo en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.

El pronunciamiento de la CICIG se da luego de que fuera publicada este martes en el Diario de Centro América una notificación pública de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Minex, en la que se oficializa la decisión en cuanto a las visas.

En esta se detalla que las acreditaciones de los funcionarios de la comisión quedaron sin efecto y se les solicita que devuelvan los carné de identificación que se les otorgaron por su calidad de expertos de la CICIG.

En tanto, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, dijo a Emisoras Unidas que si bien el Gobierno de Guatemala decidió no renovar el mandato de la comisión, por lo menos se debería permitir que sus funcionarios continuaran con el trabajo que se encuentran desarrollando.

La nota de la cancillería señala que el 17 de diciembre se les comunicó a los 11 funcionarios la decisión sobre sus acreditaciones; sin embargo, Ponce aclaró que la información citada en el diario oficial no ha sido notificada a la CICIG.

“Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas previstas. La comisión no ha sido notificada mediante un procedimiento que esté legalmente previsto, por lo que no puede considerarse una notificación diplomática”, expresó el portavoz.